В центре российского города обнаружили фашистский бункер

В центре Новороссийска нашли немецкий бункер времен Великой Отечественной, пишут СМИ.

Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск».

О находке доложили в поисковый центр.

Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города. Стены выполнены из армированного бетона и полностью изолированы от воды.

Бункер частично разрушен со стороны входа, но при этом зал сохранился.

Несколько десятилетий бункер был под асфальтом на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова.

В сентябре 2019 года в Чехии эвакуировали тысячи людей из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.