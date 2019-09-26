В Чехии эвакуировали тысячи людей из-за неразорвавшейся бомбы

Правоохранительные органы Чехии объявили об обязательной эвакуации нескольких тысяч жителей Доубской улицы города Либерец, где во время строительных работ обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

По данным правоохранительных органов, зона эвакуации распространяется на 750 метров в радиусе от места обнаружения бомбы, передает ТАСС.

«Жилье будут вынуждены покинуть тысячи жителей. Остановлено движение транспорта по улицам, проходящим близ места опасной находки», – сообщила представитель полиции Дагмар Сохорова.

К месту обнаружения авиабомбы прибыли саперы, которые планируют погрузить находку в заполненный песком бронированный грузовик и вывезти за пределы города, где она будет уничтожена.

Ранее в Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ.