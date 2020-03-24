Нефть продолжила рост второй день подряд

Мировые цены на нефть уверенно растут второй день подряд, корректируясь после очередного обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,74% – до 28,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,7%, до 24,46 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Коррекционный рост происходит второй день подряд после того, как в пятницу падение цен на сырье достигало 11%. При этом эксперты отмечают сохранение опасений за спрос в связи с коронавирусом.

В частности, падает спрос на бензин в США, передает агентство Reuters.

Обычно объем потребления бензина в США превышает 9 млн баррелей в день, что составляет почти половину ежедневного потребления нефти в стране. В условиях, когда передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, спрос резко падает.

«Никто не ездит, нет бизнеса, никому не нужен бензин, и ситуация может стать намного хуже», – заявил директор по фьючерсам Mizuho Securities Боб Яугер.

Вместе с тем курс доллара снижается во вторник утром на фоне новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимуляции экономики. По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене снижался до 110,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,2 иены.

Курс евро рос до 1,0793 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0721 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) снижался на 0,74%, до 101,73 пункта.

«Похоже, мы вышли из фазы, когда все продавалось, начиная от акций и заканчивая безопасными активами, такими как облигации и золото», – сказал агентству Reuters валютный стратег Mitsubishi UFJ Trust Bank Коичи Кобаяши.

Однако торги по-прежнему остаются волатильными. Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти, вызывая обеспокоенность за перспективы мировой экономики, уже понесший серьезный урон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости принятия пакета экономических мер на фоне коронавируса.

До этого министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции составят 1 тыс. долларов на взрослого.