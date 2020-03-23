При столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек

Два пассажирских автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону, 13 человек пострадали, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

«В 17.30 в Ростове в районе ул. Стачки и пер. Виражный водитель 1990 г. р., управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 85а, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 71, под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 13 человек, они доставлены в больницу», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области три человека погибли, еще 15 пострадали.