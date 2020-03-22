При столкновении двух автобусов под Тамбовом погибли три человека

В результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, при встречном разъезде опрокинулись два автобуса, три человека погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Еще 15 человек пострадали.

«Оба автобуса двигались по маршруту Москва – Волгоград», – сообщили в пресс-службе.