Кремль спросили о планах сборной на Олимпиаду 2020 года

В Кремле не комментируют перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю. Это вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) или российскому олимпийскому комитету», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о вероятности отказа российской сборной от участия в Олимпиаде из-за коронавируса.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции.