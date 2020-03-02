Альянс турагентств описал тактику путешественников на фоне коронавируса

Большая часть туристов не отказывается от путешествий из-за распространения коронавируса, а переносит сроки поездок на более позднее время, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

«Туристические агентства отмечают, что начались аннуляции туров, которые в основном связаны с коронавирусом. Россияне опасаются сейчас выезжать за границу и отказываются не только от приобретенных туров в Китай или Италию», – цитирует РИА «Новости» Осипову.

При этом, по ее словам, туристы предпочитают не аннулировать свои путешествия, а переносить даты отдыха с расчетом на улучшение эпидемиологической обстановки в мире. По мнению Осиповой, россияне понимают, что после стабилизации обстановки купить новое путешествие станет гораздо дороже.

Она также пояснила, что туристы, которые аннулируют туры, не могут рассчитывать на полный возврат денег, а получают сумму за вычетом фактически понесенных расходов.

«Мы постоянно мониторим ситуацию с коронавирусом и находимся на связи со своими клиентами. Все нюансы аннуляций туров мы объясняем туристам», – заверила Осипова.

Между тем первый случай заражения коронавирусом выявлен на итальянском острове Сардиния, передает ТАСС.

По информации телеканала «Скай-ти-джи-24», заболевший мужчина был госпитализирован в больницу Кальяри.

Накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в результате заражения коронавирусом в Италии погибли 34 человека, число заболевших достигло 1 тыс. 694 случаев.

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