Власти Петербурга предупредили жителей о мошенниках из-за коронавируса

Злоумышленники, используя информацию о коронавирусе в корыстных целях, могут попасть в квартиру под предлогом борьбы с инфекцией, предупреждает администрация Санкт-Петербурга.

«Будьте бдительны. Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом. Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь и обратись в службу 112», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Сотрудники полиции проводят работу по этому вопросу, в том числе выявляют граждан, сообщающих в социальных сетях недостоверную информацию о коронавирусе.

«К сожалению, в любом обществе есть индивиды, готовые наживаться самым низким способом – за счет доверия и открытости людей. Люди пожилого возраста в зоне особого риска. Поэтому я призываю петербуржцев проявлять бдительность не только по отношению к себе, но и к окружающим. Расскажите об этой опасности своим близким. И если вы заметите подобное подозрительное поведение у себя в подъезде, или еще где-нибудь – незамедлительно сообщайте в полицию», – сказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Власти напомнили, что доверять следует лишь официальным источникам информации.

Ранее эксперты предупреждали, что мошенники распространяют в Сети сообщения от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об активизировавшихся в связи с коронавирусом злоумышленниках предупреждал Роскомнадзор.

Газета ВЗГЛЯД писала о распространении фейков на фоне ситуации с коронавирусом.

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