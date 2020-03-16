Эксперты предупредили о кибермошенничестве на фоне коронавируса

Мошенники распространяют в Сети сообщения от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с распространением коронавируса. При переходе по ссылкам кибермошенники получают доступ к личным и платежным данным, предупредили эксперты антивирусной компании ESET.

«Злоумышленники распространяют новости от имени ВОЗ, призывая пользователей перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. Таким образом, они похищают личную информацию и платежные данные, получая доступ к счетам жертв. Важно быть внимательнее и проверять адрес e-mail, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

Кроме того, мошенники используют в своих целях фейковые благотворительные акции. Злоумышленники делают рассылки, в которых призывают пожертвовать денежные средства на создание вакцины от коронавируса для детей в Китае.

«Популярность набирает и мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов», – добавили в компании.

Пользователям рекомендуют не поддаваться панике, а также быть внимательными при посещении ресурсов получении любых рассылок, в которых упоминается коронавирус.

«Остерегайтесь мошеннических благотворительных организаций или краудфандинговых кампаний, направленных на борьбу с эпидемией. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платежные данные. Используйте комплексные антивирусные решения с модулями защиты электронной почты и функцией «Антифишинг», – пояснили эксперты.

Газета ВЗГЛЯД писала о распространении фейков на фоне ситуации с коронавирусом.