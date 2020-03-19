В Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта построят новые мосты

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Южно-Сахалинске в 2020 году появятся три моста, еще один построят в начале 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

До 1 октября на улице 2-й Центральной будет готов мост через реку Хомутовка. Еще два моста на улице Ленина через Красносельскую и Рогатку планируют построить до конца 2020 года и один мост на улице Украинской – в начале 2021 года. Капитальный ремонт мостов и дорог проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ИА SakhalinMedia.

Как рассказал директор компании-подрядчика ООО «Востокстроймост» Александр Лачин, старые мосты на улицах Ленина и Украинской находились в неудовлетворительном состоянии и не обновлялись десятилетиями. Более того, гидротехническое сооружение через реку Красносельскую на Ленина и вовсе создавало эффект «бутылочного горлышка», так как было двухполосным. Новые мосты станут комфортными для транспорта и пешеходов. К слову, они схожи между собой по характеристикам и внешнему виду. Работы ведутся в рамках двухлетних контрактов по реконструкции участков указанных улиц.

«Все три переправы, в том числе и через реку Рогатку, будут иметь четыре полосы для движения – по две в каждую сторону. Для удобства пешеходов, в особенности жителей частного сектора, оборудуют тротуары с двух сторон. По сравнению с прошлыми, их ширина также будет увеличена – до двух м. Можно не беспокоиться и по поводу проезда тяжелой техники – каждый мост одновременно выдержит порядка 140 тонн», – отметил Александр Лачин.

На всех объектах, чтобы не создавать неудобств горожанам, оборудуются объездные пути и временные мосты. На мосту по улице Ленина через Красносельскую сейчас производятся сооружения промежуточных опор, устраиваются свайные основания. Затем рабочие приступят к оборудованию части конструкции фундамента, распределяющего нагрузку и выведению опор под ригеля – балки, на которые опираются другие несущие элементы. На Украинской ведутся подготовительные работы по демонтажу старого моста и возведение временного сооружения. По мнению подрядчика, каких-либо проблем в ходе строительства не ожидается.

Что касается моста через Рогатку, то там в силу возникших непредвиденных обстоятельств работы были временно приостановлены, которые уже решены, и техника вернется на объект в ближайшее время.

Еще один мост строится через реку Хомутовка. Его возводит компания ООО СКФ «Спецстрой» в рамках капитального ремонта улицы 2-ой Центральной. Как сообщает управление дорожного хозяйства и благоустройства, старый мост не соответствовал современным нормативным требованиям, поэтому было принято решение демонтировать его и построить новый. В настоящий момент движение осуществляется по временному мосту, а рабочие занимаются земляными работами и армированием опор фундамента нового сооружения.

Отметим, что на этом мосту южносахалинцы после ремонта смогут, как и прежде, пользоваться двумя полосами движения. Но каждая из них станет шире – по 3,5 м. Ширина будущих тротуаров – более двух м (ранее – по одному м) с обеих сторон моста. Мост также станет длиннее – 35,5 м против 27 м ранее. Переправа и участок дороги будут полностью готовы к октябрю 2020 года.