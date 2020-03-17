В Киеве решено закрыть метро

Метро в Киеве закроют во вторник в 23.00 (24.00 мск) в связи с угрозой распространения коронавируса, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Сегодня (во вторник) с 23.00 (24.00 мск) киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля», – написал Кличко в Facebook.

По его словам, наземный пассажирский транспорт в украинской столице работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Ранее Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса.

В субботу Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса.

Также Зеленский поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны, а также закрыть метро.

По последним данным, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. 13 марта на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

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