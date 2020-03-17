Стало известно о заражении компьютеров «чудо-средствами» от коронавируса

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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
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Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Стало известно о заражении компьютеров «чудо-средствами» от коронавируса

              17 марта 2020, 07:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Киберпреступники на фоне ситуации с коронавирусом пользуются доверчивостью граждан и их желанием защититься от него с помощью «волшебных лекарств», рассказали эксперты по IT-безопасности.

              «Мошенники очень быстро пользуются любыми горячими поводами для генерации рассылок, поддельной рекламы и фейковых сайтов. Эта история повторяется и в данном случае. Слухи и недостоверная информация про коронавирусу распространяются за счет тех же механизмов, что и в социнженерии: броские заголовки и шокирующий контент заставляют здравый смысл пользователей отключаться», – рассказал РИА «Новости» директор Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

              «Последние несколько недель киберпреступники рассылают вредоносные письма, в которых обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь перейдет по ссылке или откроет вложение, вредоносная программа, например, троян Emotet, будет загружена на его компьютер», – отметил глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

              На ваш взгляд

               
              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?





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              По словам директора управления информационных технологий компании ESET Руслана Сулейманова, из-за коронавируса пользователи часто поступают вопреки здравому смыслу.

              «Они инстинктивно доверяют киберпреступникам, которые предлагают приобрести лечебные «волшебные средства», маски с большой скидкой или другие товары. Кроме того, привлекательными выглядят предложения приобрести валюту и ценные бумаги на фоне кризиса», – сообщил он.

              «Преступники заманивают пользователей самыми необычными и экзотическими предложениями, например, «лечебными чудо-масками» и прививками от коронавируса», – сказал Дягилев. Специалисты IT-компании еще с середины февраля отмечают рост числа мошеннических сайтов, использующих в своих доменных именах слово коронавирус.

              «Вероятнее всего, эти сайты будут активно фигурировать в фишинговых-рассылках, где получателям будет предложено оплатить прививку от коронавируса или пройти «самый точный тест» на него. Например, эксперты обнаружили веб-сайт vaccinecovid-19\.com, зарегистрированный в России 11 февраля 2020 года, который создан злоумышленниками – его посетителям предлагают купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене – 19 тыс. рублей», – пояснил эксперт.

              Ранее в Сбербанке рассказали об эпидемии цифрового аутизма.

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