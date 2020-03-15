Симоньян призвала не учиться у «запертой на романтических балкончиках» Италии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что России не нужно учиться у западной модели, которая оказалась из-за коронавируса «запертой на романтических балкончиках».

«Посмотрите на запертую на своих романтических балкончиках Италию, Испанию и поймите наконец: учиться у этой модели нам нечему и незачем. Это не значит, что и у нас так не будет. Очень может быть, что будет. Но у них – учиться нечему. Забудьте уже свои восьмидесятые, свои тертые джинсы, свои запретные плоды», – написала она в своем Telegram.

Симоньян отметила, что теперь, когда у нее спрашивают, хочет ли она, чтобы в России было «как в Китае», она больше «не отмалчивается в салфеточку», а «вызывающе отвечает»: «Да, хочу».

«Еще месяц назад мне бы этого не простили», – заметила она.

Судя по всему, Симоньян имела в виду разошедшееся по Сети видео, на котором итальянцы поют песни с балконов, массово находясь на карантине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Италия переживает карантин по коронавирусу.

Отметим, что в России всего 59 случаев коронавируса, никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии.