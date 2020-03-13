Мишустин и премьер Казахстана обсудили сотрудничество

Глава правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым предложил обсудить экономические последствия распространения коронавируса.