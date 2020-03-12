В Краснодарском крае до конца года построят 13 детских садов

В 2020 году в Краснодарском крае в рамках реализации нацпроекта «Образование» построят 13 детских садов, рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Как отметила глава ведомства, в прошлом году в крае было открыто 18 детских садов и четыре пристройки, создано 7268 новых дошкольных мест, из них 1734 – для детей до трех лет, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

«В этом году работа по созданию новых мест продолжается. Планируется построить 13 детских садов, шесть из которых – пристройки. Но по сути это полноценные здания. Особенность новых дошкольных учреждений в том, что все они имеют ясельные группы, где созданы условия для малышей от двух месяцев до трех лет», – отметила Воробьева.

Кроме того, благодаря федеральной и краевой поддержке на базе образовательных организаций создаются консультационные центры. В них родители детей, не посещающих детские сады, могут получить психологическую и методическую помощь логопедов, психологов, воспитателей.

В 2019 году было оказано 202 тыс. подобных услуг. 80 тыс. из них на счету четырех организаций, которые получили гранты. Это детский сад «Сказка» города Краснодара, детский сад №86 города Сочи, армавирский детсад №18 и краевой Центр диагностики и консультирования.