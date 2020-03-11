Экс-замдиректору ФСИН Коршунову вынесли приговор

Экс-заместителя главы ФСИН Олега Коршунова признали виновным в растратах при поставках сахара и топлива.

«Назначить Коршунову наказание в виде 9 лет колонии общего режима», – сказала судья Замоскворецкого суда Наталья Чепрасова, передает РИА «Новости».

По этому делу также проходят экс-заместитель главы управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По версии следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости, ущерб составил более 155 млн рублей.

При этом суд оправдал экс-чиновника по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью этого эпизода, сообщает ТАСС.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.