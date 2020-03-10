В США создали первую карантинную зону из-за коронавируса

Первая карантинная зона от коронавируса в США появится в штате Нью-Йорк с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Губернатор подчеркнул, что речь идет о «зоне сдерживания» коронавирусной инфекции вокруг местной синагоги, некоторые из прихожан которой заразились вирусом, сообщает РИА «Новости».

В этой зоне на две недели, начиная с четверга, будут закрыты школы и места, где собираются люди. Магазины оставят открытыми, а ограничения на передвижения жителей вводить не будут.

По последним данным, в штате Нью-Йорк зафиксировано уже более 170 случаев заражения коронавирусом, всего по США выявлено более 700 случаев.

Ранее из-за коронавируса в штате Орегон был объявлен режим ЧС.