Российские ритейлеры оценили влияние курса валют на цены на продукты

Российский «Ашан» не получал информацию от поставщиков о повышении цен на продукты, предпосылок для временной «заморозки» цен на отдельные товары компания не видит, сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». Сети «Лента» и «О'Кей» также не получали уведомлений о росте закупочных цен.

«Пока никакой информации от поставщиков о повышении цен не было», – передает РИА «Новости» сообщение «Ашана».

В феврале 2015 года крупнейшие российские розничные продуктовые сети решили совместно «заморозить» на два месяца цены примерно на 20 социально значимых товаров. Решение о введении подобных мер было принято после бурного роста цен на продукты из-за ослабления рубля в конце 2014 года и введенного Россией продовольственного эмбарго в отношении ряда стран.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли новая «заморозка» цен, в «Ашане» сказали: «Будем принимать решение по ситуации, пока никаких предпосылок нет».

В ритейлере «Лента» также не получали уведомлений о повышении закупочных цен.

«Каждое уведомление, если поступит, будет рассматриваться в индивидуальном порядке», – заявили в компании.

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и ожидаем, что она прояснится в ближайшие несколько недель. На сегодняшний день никаких уведомлений от поставщиков относительно повышения цен на их продукцию не поступало. Что касается социально значимых товаров, то большинство из них производится в России, поэтому резкого роста цен на них в ближайшее время не ожидается», – рассказали в сети «О'Кей».

Днем во вторник курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72 рублей, курс евро расчетами «завтра» – на 4,5 рубля, до 82 рублей. Утром доллар подскакивал до 72,99 рубля – максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

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