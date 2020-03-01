Мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляньях в Подмосковье

На фестивале «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях погибли мужчина и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации агентства «Москва», инцидент произошел во время буксировки внедорожника. Уточняется, что погибшими являются отец и его трехлетняя дочь.

По данным СМИ, пешеходов убило ударом оборвавшегося трос.

В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери. При этом отмечается, что, по предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю, передает РИА «Новости».