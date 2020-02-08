Названы вакансии с зарплатой в 800 тыс. рублей

Специалисты портала HeadHunter назвали вакансии с самой высокой ежемесячной оплатой туда.

В исследовании указывается, что ежемесячную оплату труда в размере 800 тыс. рублей предлагают специалисту, принятому на вакансию «генеральный директор / CEO» в Новосибирске, передает «Российская газета».

Столько же работодатели готовы платить соискателю вакансии «главный инженер нефтеперерабатывающего завода» (регион не уточняется).

От 500 тыс. рублей до вычета налогов может получать советник генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице есть возможность зарабатывать в месяц от 400 тыс. до 1 млн рублей на должности E-commerce-директор.

Примерно на ту же сумму имеет право претендовать в Москве финансовый директор.

От 400 тыс. до 650 тыс. рублей может зарабатывать директор по производству в Екатеринбурге, от 400 до 450 тыс. рублей до вычета налогов – главный геолог на Чукотке.

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тыс. рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тыс. рублей).

Ранее в Минпросвещения назвали зарплату выпускников техникумов и колледжей.