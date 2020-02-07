Нефть подорожала на решении ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на оптимизме инвесторов относительно решения техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,35% – до 55,12 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,2% – до 51,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают оценивать результаты прошедшего заседания технического комитета ОПЕК+ по вопросам касательно влияния коронавируса на спрос на нефть. В четверг, по данным СМИ, техкомитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки до июня для стабилизации нефтяного рынка. Рекомендация техкомитета не является окончательным решением, традиционно далее ее рассматривает министерский мониторинговый комитет альянса.