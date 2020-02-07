Минпромторг захотел сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями

Минпромторг подготовил проект директивы, которая предусматривает сокращение закупок иностранной радиоэлектроники российскими госкомпаниями, пишут СМИ.

Министерство направило проект на согласование в правительство, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову. Содержание документа подтвердил представитель Минпромторга, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ведомости».

В частности, предлагается, чтобы представители государства в совете директоров госкомпаний инициировали «обсуждение технологической зависимости компаний от иностранной радиоэлектроники».

Исходя из предложения, компании должны поддержать проведение раз в квартал стресс-тестов и переход на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра.

Инициатива распространяется также на «дочек» госкомпаний. Представитель Борисова пояснил, что стресс-тесты – это оценка вероятных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз.

При этом Минфин не поддерживает проект директивы, а Минэкономразвития запросило дополнительную информацию, пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что на фоне санкций Россия успешно замещает электронику и комплектующие двойного назначения из США продукцией из Юго-Восточной Азии.