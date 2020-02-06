Ни у одного из эвакуированных из Китая россиян не оказалось коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус не выявлен ни у одного из россиян, доставленных самолетами ВКС в Тюмень из Уханя. Наблюдение за ними продолжается.

«На сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция не поставлен ни одному из них, ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре», – передает ТАСС слова Поповой.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что все эвакуированные граждане, находящиеся в медицинском центре под Тюменью, «осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены».

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По словам Поповой, оценено их общее состояние, людям постоянно измеряется температура.

«Коронавирус на сегодня не обнаружен и повышенной температуры также нет ни у кого, осмотрены дети, они чувствуют себя хорошо и за ними постоянно наблюдают педиатры», – сказала она.

По данным Поповой, из всех россиян, помещенных в этот центр, для троих потребовалось стационарное наблюдение.

«У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других – заболевание, не связанное с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия боксов, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь», – сказала глава Роспотребнадзора.

Она заверила, что все медицинские исследования и обследования пациентов продолжаются, то же касается и лабораторных исследований.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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