Зеленский презентовал мобильное приложение для голосования

Жители Украины получат возможность голосовать на выборах при помощи мобильного телефона вместо традиционных бумажных бюллетеней, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства выступил на презентации специально разработанного приложения для смартфонов, с помощью готорого украинцы смогут отдать свой голос, передает «112 Украина».

«Наша цель, чтобы все отношения человека с государством осуществлялись при помощи смартфона и интернета, в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах», – сказал Зеленский.

По его словам, разработанное приложение даст возможность украинцам перевести в электронную форму водительские удостоверения, а также техпаспорта. Зеленский подчеркнул, что приложение было разработано без затрат из госбюджета.

«Другие страны шли к этому годами, мы – полгода. Мы стали, кажется, третьей страной в Европе, которая имеет что-то подобное», – сказал президент.

По словам Зеленского, до конца года на Украине будут созданы приложения для «электронного паспорта» гражданина, а также ряд других.

Кроме того, глава государства пообещал, что не будет досрочно распускать парламент. По словам депутатов от «Слуги народа», президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы, передает «Украинская правда».

«Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду – мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте «Слуги народа» уже не смогут самостоятельно сформировать большинство», – доварили депутаты.

Во вторник парламент Украины принял в первом чтении законопроект о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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