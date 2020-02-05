Дело против изнасиловавших девушку полицейских передано в суд

Следствие завершило расследование дела об изнасиловании девушки тремя сотрудниками ППС в Екатеринбурге, уголовное дело будет передано в суд, сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Трое бывших полицейских обвиняются по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Отмечается, что за каждое из совершенных преступлений обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 18 августа2019 года полицейские, действуя по предварительному сговору, изнасиловали девушку 1997 года рождения. Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. По данным издания «Регион online» потерпевшая оказывала интимные услуги за деньги.

«Несмотря на отрицание обвиняемыми своей причастности к преступлениям, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в региональном СК.

Напомним, ранее Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании дознавательницы, к срокам от шести до семи лет колонии.