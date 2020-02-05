Путин заявил об отсутствии у нового правительства времени на раскачку

У правительства нет ни минуты на раскачку для реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин.

Он также заявил, что считает нынешний состав правительства оптимальным для достижения национальных целей развития, передает ТАСС.

По словам президента, в ближайшие десятилетия может не быть другого шанса и такого объема денег, выделенных на национальные цели развития.

«Это очень большая, масштабная работа, она очень важна, потому что другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать», – сказал Путин.

В конце января премьер Михаил Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов. Также он поручил до 20 февраля представить предложения по уточнению нацпроектов.