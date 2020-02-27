Все рейсы из Италии перевели в один терминал Шереметьево

Прилетающие в Шереметьево из Италии рейсы «Аэрофлота» и Alitalia c 1 марта планируется обслуживать в терминале F, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилет переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет», – заявила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, передает ТАСС.

В четверг Минтранс сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из России в Южную Корею и в обратном направлении, но запрет не затронет «Аэрофлот» и Korean Air. Полеты будут совершаться через терминал F в Шереметьево. Запрет связан с распространением коронавируса в Европе.

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