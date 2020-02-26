Косачев счел цинизмом новые санкции США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал абсолютным цинизмом введение санкций против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции.

Косачев написал в Facebook, что «абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае «наказывает» государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе».

Он добавил, что Вашингтон «окончательно решил покинуть рамки международных соглашений и попросту рассказывать миру, какие очередные акты они на этот раз примут и кого из неграждан США за их нарушение накажут».

Ранее США ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ядерного, химического, бактериологического оружия) в Иране, КНДР и Сирии.

Также президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда введенных против России санкций в связи с ситуацией на Украине.