В России предложили ужесточить наказание за избиение учителей

Общероссийский профсоюз образования предложил поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за насилие в отношении учителя и оскорбление педагога.

Профсоюз предложил дополнить УК статьей 334.1 «Насильственные действия в отношении педагогического работника», передает ТАСС.

«Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, – [наказываются] лишением свободы на срок до трех лет», – сообщается в проекте закона.

За эти действия, совершенные группой лиц, с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или иных тяжких последствий предлагается наказывать заключением до шести лет.

Предлагается ввести штрафы в КоАП за оскорбление учителя от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, от 100 до 150 тыс. рублей – для юридических.

Также предлагается нарастить штраф за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей с 500 до 3 тыс. рублей.

Проект закона создан для установления и усиления ответственности за неуважительное отношение к педагогам. Участившиеся случаи нападения на учителей «влекут не только значительное снижение доступности образования, но и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе», отметили в профсоюзе.

Ранее в Госдуме порекомендовали принять поправки в УК о применении к бизнесу статьи об организованной преступной группировке.