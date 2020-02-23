Росгвардия собралась охранять больницу в Казани с эвакуированными из Японии

Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», – передает ТАСС слова Поповой.

«О состоянии пациентов мы будем сообщать общественности ежедневно и контролировать его будут как высококлассные специалисты в этой больнице, так и лабораторное сопровождение будет проводить наш научный центр «Вектор», – сказала она.

Между тем пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, доставленные в ночь на воскресенье в Казань, чувствуют себя хорошо.

«Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры не зафиксировано. Люди отдыхают после долгого ночного перелета», – передает РИА «Новости» слова Галимовой.

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань.

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