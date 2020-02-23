Россия обвинила США в воровстве сирийской нефти

США «просто воруют нефть» в Сирии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Грушко указал, что «наши контрагенты используют тему» сирийских беженцев ради пропаганды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

При этом «никто не говорит, что существуют санкции на поставку» в Сирию «медоборудования, лекарств», отметил замглавы МИДа.

«Никто не думает, что благодаря тому, что США просто воруют нефть, Сирия не может отапливать те же госпитали, детские дома, школы», – заявил он.

Сирийские власти и Россия прикладывают «огромные усилия» для поддержки гуманитарных конвоев, ведется работа в координации с ООН, сказал Грушко.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев тем временем сообщил, что освобождение автотрассы М-5 «существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе», поскольку впервые за восемь лет удалось восстановить прямое сообщение между Дамаском, Хамой и Алеппо. Менее чем за неделю по этой дороге проехало свыше 150 тыс. мирных жителей, передает ТАСС.

Напомним, Центр по примирению враждующих сторон заявил, что информация о якобы потоках сотен тысяч жителей провинции Идлиб, бегущих в Турцию, не соответствует действительности. Россия согласна с тем, что «ситуация в Идлибе очень тревожная», но считает, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы. Москва подчеркивает, что сирийские вооруженные силы «находятся у себя в стране и ведут с террористами борьбу на территории своей собственной страны».

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