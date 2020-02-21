Задержан президент Федерации хоккея Москвы

Президент московской Федерации хоккея и банкир Сергей Менделеев задержан по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба 3 млрд рублей. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения ему и трем другим фигурантам дела, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка с сумой ущерба порядка 3 млрд рублей были задержаны Гезин В. Л., Менделеев С. В., Юсуфов Г. Р. и Зайцев С. Я. Постановлениями Тверского районного суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Обвиняемые арестованы до 20 апреля, Юсуфов и Гезин отправлены под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2014 году суд Москвы по заявлению Центрального банка России признал лишенный лицензии московский Инвестбанк несостоятельным. Задолженность банка перед физическими лицами составила 40,8 млрд рублей. Финансовый анализ показал, что есть признаки преднамеренного банкротства. Были выявлены сомнительные сделки с ценными бумагами.