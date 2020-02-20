Припарковавшего Hummer у Казанского собора водителя ищут в Петербурге

Полиция разыскивает водителя, припарковавшего автомобиль Hammer прямо у колоннады Казанского собора, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что «в среду было возбуждено дело об административном правонарушении, водителя разыскивают», передает РИА «Новости».

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о красном автомобиле Hammer, припаркованном в районе колоннады Казанского собора на Невском проспекте.

До этого в Петербурге водитель устроил стрельбу.