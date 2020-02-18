Парламент Грузии утвердил нового генпрокурора

Парламент Грузии утвердил Ираклия Шотадзе на пост генерального прокурора, несмотря на акции протеста оппозиции.

В поддержку проголосовали 82 депутата, ни одного голоса против. Оппозиционные депутаты, которые были против кандидатуры Шотадзе, объявили бойкот и не принимали участия в голосовании, передает РИА «Новости».

«Постановление парламента о назначении Ираклия Шотадзе генпрокурором принято. Желаю ему удачи», – заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Ираклий Шотадзе во второй раз стал генеральным прокурором Грузии. Ранее он уже занимал эту должность, но ушел в отставку в 2018 году из-за громкого дела об убийстве подростков. Шотадзе будет управлять ведомством в течение ближайших шести лет.

Ранее оппозиционеры устроили перформанс в связи с обсуждением в парламенте кандидатуры генпрокурора. В знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов» оппозиция включила гимн Советского Союза.