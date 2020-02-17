Кононенко связал письмо немецкого писателя ветеранам с газопроводом

Блогер и журналист Максим Кононенко прокомментировал письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, в котором он поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма и отметил, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало роли СССР во Второй мировой.

«Немецкий писатель учит человечество, кто на самом деле победил его народ в великой войне. Прямо продолжение того хрестоматийного апокрифа о немецком генерале, подписывавшем капитуляцию и с презрением спросившего представителя Франции: «А вы что же, тоже нас победили?» – написал Кононенко в своем Telegram-канале.

«Мы знаем, кто победил немцев. Немцы знают, кто победил их. Потому что в Европе вообще есть только две силы – Германия и Россия. Силы не в смысле военной – тут все, конечно, давно изменилось. А силы в смысле духа и понимания этой силы друг друга», – отметил блогер.

«Поэтому и газопроводы, конечно, будет построены. И мелкие, ничтожные прилипалы США закончат в канаве. И американцы останутся командовать на своем острове. Все будет как прежде. Все будет как надо», – уверен он.

«И, кстати, «можем повторить» свое оставьте при себе. Никто ничего не собирается «повторять». Потому что никто, кроме нас и немцев, не знает, чего на самом деле стоит это вот «повторить», – заключил Кононенко.

Напомним, Вольф фон Фихтенберг поблагодарил телеканал RT за возможность связаться с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках проекта #ПочтаПобеды.

Писатель рассказал, что родился спустя 10 лет после окончания войны. «Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий», – выразил надежду он.

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