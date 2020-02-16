В ЕС захотели отказаться от принципа единогласия при принятии решений

Европейский союз должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам необходимо постепенно делать шаги в сторону отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран выступают «за», то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич», – приводит его слова ТАСС.

В настоящее время принятие любого решения в ЕС требует единогласия всех 27 стран – членов сообщества, в связи с чем процесс часто затягивается на месяцы, а иногда и на годы.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала инициативу Борреля о том, чтобы перейти от единогласного одобрения продления санкций к утверждению их большинством голосов стран – членов Евросоюза.

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