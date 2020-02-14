Страны ЕС призвали готовиться к снижению темпов роста мировой экономики

Министры финансов стран Европейского союза призвали страны «Большой двадцатки» (G20) быть готовыми к снижению темпов роста мировой экономики в связи со вспышкой коронавируса и геополитической напряженностью, сообщило Reuters.

«Страны G20 должны обезопасить себя от падения темпов экономики и быть готовыми к большему снижению экономического роста, чем ожидалось», – приводит ТАСС текст доклада, который будет представлен на следующей неделе на заседании министров финансов стран Евросоюза.

«Рост мировой экономики остается незначительным даже на фоне признаков стабилизации в мировом производстве», – утверждается в документе.

Авторы доклада считают, что снижение темпов роста мировой экономики связано с влиянием вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, а также геополитической напряженностью.

Накануне Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, в Китае зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.

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