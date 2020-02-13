Ученые назвали продукты, способные сделать человека счастливее

Специалисты клиники Майо в Аризоне рассказали, какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы улучшить настроение.

Так, рыба, орехи, бобы, шпинат и брокколи могут улучшить психическое здоровье человека и сделать его счастливее, пишет «Ридус».

В рыбе (неважно, сельдь это, тунец или лосось) содержится большое количество жирных кислот омега-3. Поскольку сам организм не может вырабатывать незаменимые жирные кислоты, они должны поступать с пищей. Исследования показали, что омега-3 может облегчить симптомы депрессии, влияя на выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина.

Поставщики белка, такие как бобы, грецкие орехи или яйца, поддерживают баланс серотонина, потому что организм превращает аминокислоту триптофан в гормон, улучшающий настроение. Триптофан также важен для ритма сна и бодрствования.

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой. Недостаток витамина сопровождается нарушением сна и депрессией.

Кроме того, исследователи советуют при стрессе избегать зрелого сыра, гамбургеров и хот-догов.

Дело в том, что в процессе созревания сыр превращает белок в гистамин. Нейротрансмиттер (биологически активное химическое вещество, посредством которого передается электрохимический импульс от нейронов к мышечной ткани) стимулирует пищеварение и нервную систему, но при этом вызывает страх.

Обработанное мясо (консервация, засолка, копчение), входящее в состав хот-догов и гамбургеров, может вызывать манию преследования, утверждают специалисты медицинского факультета Университета Джона Хопкинса. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, гласит, что нитраты влияют на микроорганизмы в кишечнике, а они, в свою очередь, воздействуют на область мозга, которая отвечает за психические заболевания.