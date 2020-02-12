Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.

Представитель ведомства сообщил, что «нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции», передает ТАСС.

«Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3 тыс. 887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2 тыс. 15 новых случаев в день», – указал он.

По его словам, максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания зафиксировали 5 февраля, он составил 5 тыс. 328 человек. К 11 февраля он снизился до 3 тыс. 342 человек.

«Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%», – подчеркнул он.

Кроме того, доля излечившихся от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек.