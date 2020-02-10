Убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара мужчину попросили отправить в психбольницу

СК попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду во время тихого часа в Нарьян-Маре.

«По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 15 января СК сообщал, что экспертиза установила, что мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии.