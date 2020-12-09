В России разработан подавляющий COVID-19 препарат

Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность коронавируса. Он прошел исследования в институте имени Гамалеи, сообщил минздрав Ставропольского края.

«Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России», – приводит РИА «Новости» сообщение минздрава.

Исследования, по данным минздрава, доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Отмечается, что предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как «антисмысловая терапия». Он основан на блокировке вирусной РНК. Минздрав уточняет, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу – добавить ей вторую цепь.

«Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2», – отметили в ведомстве.

Ранее российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус, которого в течение трех-четырех месяцев планируется отправить на медицинские испытания.