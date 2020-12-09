На автомойке в Нижегородской области произошел взрыв, есть пострадавшие

В здании автомойки в Володарске Нижегородской области произошел взрыв, пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в боксе автомойки на улице Больничной, сообщение о происшествии поступило в 9.58 по местному времени, сообщили в МЧС, передает РИА «Новости».

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что обрушений конструкций не произошло, выбиты оконные проемы, повреждены двери. В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется», – добавили в ведомстве.

На месте ЧП находятся 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

В минздраве региона сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. «Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, еще один получил легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Глава Володарского района Геннадий Щанников уточнил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сентябре в Сочи рядом с торговым центром «Моремолл» загорелась автомобильная мойка, инцидент попал на видео. На мойке загорелся рекламный баннер, после этого огонь перекинулся на само здание предприятия, уточняли в МЧС.