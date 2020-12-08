Юрист назвал причины провала альянса Васильевой

Альянс сторонницы блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой не оправдал себя, потому что она выглядит «слишком холеной для такой деятельности», поэтому ее проект будет со временем «тихо свернут», считает юрист Илья Ремесло.

«Навальный и его команда прекрасно понимают, что «альянс» Васильевой не оправдал себя. Потрачены десятки миллионов на пиар, тема была перспективная – а движение так и не стало массовым. Беда в том, что Васильева выглядит слишком холеной для такой деятельности, она живет не на зарплату врача. А премии вроде «Гламур Раша» лишь еще более подчеркивают приклеившееся к ней прозвище «гламурный врач Навального», – написал Ремесло в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в отличие от Васильевой, Любовь Соболь «все-таки старается держать себя в рамках, не щеголять роскошью». «Скоро Навальному придется делать выбор, кого пиарить в качестве кандидата на выборах в Госдуму. Васильева и Соболь являются естественными конкурентками, и Соболь уже не скрываясь забирает у Васильевой врачебную тему. По моим данным, Навальный склоняется в пользу Соболь. А проект Васильевой будет со временем тихо свернут, как уже не раз бывало у Навального», – подчеркнул Ремесло.

Ранее Васильеву обвинили в распространении фейковой информации во время стрима, на котором та раскритиковала центр имени Гамалеи за якобы отсутствие официальных публикаций по поводу тестирования вакцины «Спутник V».