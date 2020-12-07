Главу «Альянса врачей» Васильеву обвинили в распространении ложной информации

Руководителя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву обвинили в распространении фейковой информации во время стрима, на котором та раскритиковала центр имени Гамалеи за якобы отсутствие официальных публикаций по поводу тестирования вакцины «Спутник V».

С соответствующими обвинениями выступили авторы паблика «Фонд бабла с коррупцией». По их данным, высказывания Васильевой не соответствуют действительности, передает «Ридус».

«Во-первых, 11 ноября на официальном сайте «Спутник V» был опубликован пресс-релиз центра имени Гамалеи, в котором было заявлено, что эффективность вакцины составляет 92%, приводятся все сопутствующие данные относительно доказанного отсутствия побочных эффектов. Во-вторых, в официальном пресс-релизе указано, что испытания вакцины идут и вне клинических исследований – в рамках гражданского оборота. В данном случае наблюдения проводятся относительно 10 тыс. вакцинированных, эффективность вакцины в данном случае также составляет более 90%», – говорится в заявлении паблика.

По мнению авторов, Анастасия Васильева может быть привлечена к уголовной ответственности по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Напомним, что зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.