Американская биржа открыла торги водой

После сообщений о том, что осенью лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб западному побережью США, на Уолл-стрит наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать водой, сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на воду привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду, передает РИА «Новости».

Контракт на январь 2021 года, вступивший в силу накануне, состоял из двух сделок. Расчет по фьючерсам осуществляется финансово, физическая поставка воды не требуется. В один контракт входит 3,26 млн галлонов воды. Согласно информации CME Group Inc., фьючерсы призваны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение.

О планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре этого года. Тогда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб Западному побережью США. При помощи этих контрактов можно будет защитить крупных потребителей воды, например, фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на воду.

По словам управляющего директора и аналитика RBC Capital Markets Дина Дрея, изменение климата, засуха и рост численности населения, вероятно, сделают проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на долгие годы. Руководитель отдела индексации акций и альтернативных инвестиционных продуктов CME Тим МакКорт рассказал, что сейчас 2 млрд человек живут в странах, где есть проблема с водой, а за четыре года почти две трети мира могут столкнуться с нехваткой этого ресурса. «Идея управления рисками, связанными с водой, безусловно, приобретает все большее значение», – пояснил МакКорт.

По словам профессора Стэнфордского университета Бартона Томмсона, он не может точно сказать, будет ли фьючерс успешным, однако он не видит в этом трансформацию рынка воды. Он также отметил, что это не меняет нынешний риск того, что воды в какой-то момент в будущем станет меньше.

В CME отказались называть потенциальных участников рынка. Однако, согласно информации компании, биржа получила отклик от калифорнийских сельскохозяйственных производителей, государственных водохозяйственных агентств, коммунальных служб, а также институциональных инвесторов.

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