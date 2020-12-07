Главы госкорпораций и звезды кино приняли участие в акции «Елка желаний»

Ведущие руководители госкорпораций, директора крупных коммерческих брендов и звезды театра и кино в прямом эфире марафона «Мы вместе» сняли с новогодней елки заявки участников ежегодной всероссийской акции «Елка желаний».

Организатором акции является всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Онлайн-марафон «Мы вместе» длился 35 часов и транслировался в социальных сетях. В программу марафона вошли развлекательные мероприятия, выступления спикеров, мастер-классы, репортажи о главных волонтерских событиях года, телемосты с зарубежными странами и поздравления российских звезд шоу-бизнеса. Одним из главных событий марафона стало участие именитых гостей в акции «Елка желаний». В течение дня они снимали с новогодней елки открытки с желаниями, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В акции приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замглавы правительства Татьяна Голикова, генеральный Росатома Алексей Лихачев, заместитель генерального директора АНО «Россия-страна возможностей» Владислав Даванков, актер Евгений Миронов, генеральный директор и соучредитель лейбла «Блэк стар» Павел Курьянов и многие другие.

Также в акции принял участие президент России Владимир Путин. Уже третий год подряд глава государства исполняет желания участников благотворительной акции «Елка желаний». В этом году президент выбрал два желания: 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтает обнять настоящую панду и девятилетнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который мечтает посетить Красную Площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. В прошлом году было исполнено свыше 7,5 тыс. желаний. В этом году заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря. На данный момент подано уже свыше 12 тыс. заявок. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания.

Участниками акции «Елка желаний» могут стать россияне и граждане, имеющие вид на жительство в России, следующих категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; дети (от 3 до 17 лет) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Подать заявку на участие или присоединиться к акции в качестве партнера можно на сайте елкажеланий.рф.