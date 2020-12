Маликов и Макарский пожаловались на падение доходов в пандемию Фильм с Милой Йовович сняли с проката в Китае из-за расистской шутки 7 декабря 2020, 17:08

Фото: "Охотник на монстров"/Capcom Company

Текст: Ксения Панькова

Фильм Monster Hunter с Миллой Йовович убрали из кинотеатров Китая, поскольку зрителей возмутила расистская шутка в картине. Фильм вышел в Китае 4 декабря. Почти сразу картину сняли с проката. Владельцы кинотеатров получили уведомление без четкого объяснения причин. Однако сразу предположили, что это все из-за расистской шутки о китайцах. На нее зрители отреагировали в социальных сетях, передает телеканал «360». Дело в том, что в фильме прозвучало выражение: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees!». Это игра слов на английском языке, основанная на созвучии «коленки» и «китайский». В Сети шутку сравнивают с присказкой времен Второй Мировой войны: «Chinese, Japanese, dirty knees – look at these». Дословно это переводится как: «китайцы, японцы, грязные коленки – только посмотри на это». Выражение считается оскорбительной для жителей обеих стран. В 20-м веке в англоязычных странах эту фразу произносили, как пение, используемое для насмешек над детьми азиатского происхождения. После активного обсуждения в Сети китайским кинотеатрам запретили показ Monster Hunter, пока из него не уберут расистскую шутку. Однако теперь вопрос идет о полном запрете фильма в Китае, даже если оскорбительную фразу уберут из картины, пишет Variety. Кинокомпания Constantin Film, отвечавшая за продюсирование фильма, извинилась за данный инциндент и заверила, что не хотела кого-либо оскорблять. При этом над фильмом работали и китайские компании, в том числе – Tencent Pictures. Более того, неясно, как лента прошла традиционную проверку в Китае перед премьерой, пишет Comicbook. С учетом пандемии отказ от показа картины может сильно ударить по команде ее авторов. Тем более, что Китай является крупнейшим рынком для кино. Ранее сообщалось, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.