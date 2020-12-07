Армения выразила готовность к обмену военнопленными с Азербайджаном

Армения выразила готовность провести обмен военнопленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех» и надеется на аналогичную позицию Баку, заявил министр иностранных дел республики Ара Айвазян.

«В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу «все на всех» и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс», – отметил Айвазян на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на проходящем в режиме видеоконференции саммите ОДКБ, что вопрос об обмене заложниками, военнопленными и другими удерживаемыми лицами в результате военных действий в Нагорном Карабахе является приоритетной задачей.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.