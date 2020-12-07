Путин указал на необходимость вернуть РПЦ ряд объектов Александро-Невской лавры

Президент Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть РПЦ некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры.

В ходе встречи с президентом Любимова рассказала главе государства о вопросах сохранения культурного наследия. «Александро-Невская лавра. Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно же, очень важно, помимо невероятно серьезной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным – реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять», –сказала министр, передает РИА «Новости».

«Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», – заметил Путин.

Любимова ответила, что в министерстве говорили с патриархом и прорабатывают этот вопрос, «потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и поддержать его предложения по развитию этого духовного центра. Кроме того, сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ рассчитывает вернуть в состав Александро-Невской лавры каменную церковь, в которой размещается филиал Музея городской скульптуры.

Кроме того, Любимова передала президенту приглашение побывать на открытии обновленного Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, который должен открыться после реконструкции в апреле 2021 года, событие планируют приурочить ко Дню космонавтики.

«Хочу упомянуть еще о Циолковке – очень сложный проект. С 2010 года мы его вели, у нас 60-летие на следующий год... И в Калуге очень ждут вас на открытие», – сказала Любимова на встрече с Путиным.

По ее словам, на пространстве в 15 тыс. квадратных метров будут размещаться уникальные раритетные экспонаты, работать лектории, кинотеатры, а в кафе можно будет попробовать еду, которую едят космонавты. «Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией», – добавила министр.