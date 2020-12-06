В результате стрельбы в Тверской области пострадали два человека

В Тверской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В вечернее время 05.12.2020 в пгт. Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила у д. № 1 по ул. Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьем в руках и произвел выстрелы», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате стрельбы 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее сообщалось, что сотрудник ППС на юге столицы выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, ребенка госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Предположительно, конфликт мог начаться еще в квартире. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью девочки. На место прибыли сотрудники МВД и СК. Проводится проверка, сотрудника ППС намерены уволить из органов. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни девочки ничто не угрожает.